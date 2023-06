Mercato : Le PSG s’active après le drame

Hugo Chirossel

Victime d’un accident au lendemain du 11e titre de champion de France remporté par le PSG, Sergio Rico est toujours dans un état grave et hospitalisé à Séville. Une situation qui préoccupe forcément le club de la capitale, ce dernier réfléchirait d’ailleurs à recruter une autre doublure à Gianluigi Donnarumma cet été. En ce sens, les dirigeants parisiens s’intéresseraient à Guillermo Ochoa.

Samedi dernier, au moment de fêter son 11e titre de champion de France au Parc des Princes, les pensées du PSG étaient tournées vers Sergio Rico. Victime d’un accident à Séville le 28 mai dernier, au lendemain du match nul sur la pelouse de Strasbourg, le portier espagnol est toujours dans un état grave et hospitalisé.

Le PSG cherche un remplaçant à Rico

« C’était une semaine difficile, avec toutes les nouvelles de Sergio surtout. Les dernières nouvelles sont rassurantes. Il progresse bien, on est content. On a pu célébrer le titre pour lui envoyer un peu d’énergie. C’était une soirée avec beaucoup d’émotions, tout ce que les ultras ont fait pour lui et les joueurs aussi, on envoie toute cette énergie pour lui, pour qu’il puisse se sortir de cette épreuve », a déclaré Marquinhos au micro de Canal+ , quelques instants après les célébrations du PSG.

Ochoa dans le viseur du PSG