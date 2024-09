Mercato : Le PSG récupère 15M€ sur le gong !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret cet été durant le mercato, le PSG a toutefois déboursé 170M€ pour recruter quatre joueurs. Mais du côté des ventes, c’était beaucoup plus calme. Néanmoins, les Parisiens ont profité du fait que le marché soit ouvert plus longtemps ailleurs pour boucler deux transferts sur le gong et récupérer un joli chèque.

Durant le mercato estival, le PSG a peu vendu puisque seul Manuel Ugarte a été cédé à Manchester United pour environ 60M€ bonus compris. Cependant, après le 30 août, le club de la capitale a pu compter sur différents marchés encore ouverts pour boucler des ventes. Ainsi, Danilo Pereira a rejoint Al-Ittihad en Arabie Saoudite pour environ 5M€ tandis que le jeune Joane Gadou a été transféré pour 10M€ au RB Salzbourg.

Un joueur du PSG veut déjà rejoindre Mbappé ! https://t.co/HoPANYxpY8 pic.twitter.com/NRYVZTta6H — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Danilo Pereira file en Arabie Saoudite

« Chers Parisiens. Je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après quatre saisons, je peux dire que j’ai atteint cet objectif. J’ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters, pour m’avoir aidé à bien m’intégrer. Merci beaucoup ! J’ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG et à bientôt peut-être. Ce fut un plaisir », a confié l’international portugais sur ses réseaux sociaux pour justifier son choix, imité dans la foulée par Joane Gadou.

Gadou file en Autriche

« Merci Paris ! Avec une certaine émotion, je vous annonce mon départ du Paris Saint Germain après 4 années formidables. Je tenais à remercier tous les supporters pour leur soutien, mes différents coachs ainsi que leur staff, mes coéquipiers (qui sont devenus mes frères) et la direction sportive . Enfin, je tenais à remercier tout particulièrement toutes les personnes de l’ombre qui au quotidien ont veillé à ce que je sois dans les meilleures conditions durant ma formation. Un nouveau chapitre va s’ouvrir à moi, mais Paris fera toujours partie de moi. Ici c’est Paris », assurait de son côté le jeune défenseur central.