Mercato : Le PSG pousse une star vers l’Arabie Saoudite ?

Axel Cornic

Un an après avoir été retenu par la Napoli, alors que les plus grands clubs d’Europe le voulaient, Victor Osimhen est désormais sur le marché. Mais la situation a radicalement changé, puisqu’à quelques jours de la fin du mercato estival il n’a toujours pas reçu la moindre offre, ce qui soulève pas mal de questions du côté du Napoli.

On peut être l’un des buteurs les plus en vue de la planète football et ne pas trouver de club. Le feuilleton lié à Victor Osimhen ne cesse de surprendre en ce mercato estival, avec le Napoli qui commence à désespérer dans sa recherche d’une nouvelle destination pour son joueur. Et ce n’est pas pour rien, puisque cela pourrait rapporter au club entre 100 et 130M€, montant de sa clause de départ.

Osimhen, c’est non pour le PSG

Pour le moment, personne ne semble être disposé à dépenser une telle somme, même pour un joueur comme Osimhen. C’est notamment le cas du PSG, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n’existe aucune négociation avec le Napoli en ce moment. Luis Enrique ne serait pas un grand fan du Nigérian et préférerait miser sur d’autres profils en cette fin de mercato estival, tout en faisant confiance aux numéros 9 déjà au club comme Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

« Malheureusement, nous avons atteint un point de non-retour »

Si le PSG ne bouge, alors il ne semble rester qu’une seule autre option pour Victor Osimhen et le Napoli, avec l’Arabie Saoudite. « Quelle solution pour Osimhen ? Difficile à dire. Le PSG et l'Arabie Saoudite sont les deux seules destinations viables » a analysé le journaliste italien Massimo Ugolini sur Radio Napoli Centrale. « Malheureusement, nous avons atteint un point de non-retour. Mais maintenant il faut faire de nécessité vertu et je ne pense pas qu'il y ait les conditions pour garder Osimhen ».