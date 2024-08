Mercato - PSG : Luis Enrique n’en veut plus, une condition est posée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2022 au PSG, Carlos Soler se rapproche d’un départ. N’entrant plus du tout dans les plans de Luis Enrique, le milieu de terrain de 27 ans attise néanmoins les convoitises. Si West Ham pourrait notamment formuler une offre de 25M€ pour l’Espagnol, les Hammers doivent d’abord dégraisser leur effectif.

Dans un peu plus d’une semaine, le mercato estival refermera ses portes. Pour certains clubs comme le PSG, ces derniers jours de mercato pourraient être animés. Et pour cause, si Paris a déjà recruté quatre nouveaux joueurs (Safonov, Neves, Pacho, Doué), aucun départ majeur n’a pour le moment été enregistré. Mais cela devrait s’accélérer très prochainement pour le club francilien, qui souhaite se séparer de Carlos Soler.

Mercato : Le PSG met la pression pour boucler un transfert surprise https://t.co/14TsJACxd3 pic.twitter.com/Xri58jjqlN — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

Carlos Soler vers West Ham ?

Recruté en 2022 en provenance de Valence contre 18M€, le numéro 28 n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Alors que le PSG affronte Montpellier ce vendredi soir (20h45), le joueur de 27 ans n’a même pas été convoqué bien que disponible. Ces derniers jours, West Ham s’est positionné pour son transfert, et d’après l’Equipe, les Hammers seraient disposés à formuler une offre à hauteur de 25M€ pour s’attacher les services de l’Espagnol.

Les Hammers doivent dégraisser

Selon Fabrizio Romano, Carlos Soler souhaite également rejoindre le club de Premier League cet été. Sur X, le journaliste italien précise néanmoins que West Ham doit clairement vendre certains de ses éléments avant de pouvoir finaliser ce dossier. Affaire à suivre...