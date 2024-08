Mercato : L’ASSE veut éjecter un joueur au plus vite !

Alexis Brunet

Après un petit passage par la Ligue 2, l’ASSE est de retour en Ligue 1. L’objectif prioritaire des Verts sera le maintien, mais les hommes d’Olivier Dall’Oglio ne se priveront pas de faire mieux s’ils en ont les capacités. En tout cas, Thomas Monconduit ne devrait pas pouvoir aider ses coéquipiers, lui qui a été placé sur la liste des transferts.

C’est un monument du football français qui a fait son retour en Ligue 1 cette saison. Après deux années en Ligue 2, l’ASSE est de retour dans l’élite. Les Verts ont obtenu leur remontée lors d’un barrage face au FC Metz. Saint-Étienne espère ne pas faire le yoyo cette saison et se sert donc du mercato pour se renforcer.

L’ASSE veut se séparer de Monconduit

Si l’ASSE veut encore recruter avant la fin du mercato, il sera surtout nécessaire de dégraisser. En effet, l’effectif stéphanois est trop riche et donc certains joueurs vont devoir se trouver un nouveau point de chute. D’après les informations de Peuple Vert, c’est notamment le cas de Thomas Monconduit, qui n’entre plus dans les plans de Saint-Étienne.

Briançon et Bouchouari sont dans le même cas

Thomas Monconduit n’a pas été convoqué dans le groupe pour la première journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco et cela devrait continuer jusqu’à son départ. Toujours selon Peuple Vert, Anthony Briançon et Benjamin Bouchouari sont dans la même situation car ils sont également poussés vers la sortie.