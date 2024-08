Le PSG reçoit un coup de main, l’histoire se répète !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG cherche à dégraisser une bonne partie de son effectif dans cette dernière ligne droite du mercato estival, et Carlos Soler est notamment concerné par un départ. Les négociations avancent d'ailleurs très bien avec le club anglais de West Ham, un grand habitué des deals avec le PSG dont il avait déjà récupéré deux éléments indésirables en 2022. Explications.

« J’ai une très grande confiance en mon équipe. Mais le président, Luis Campos et moi sommes ouverts à l’amélioration de notre équipe mais c’est très difficile à trouver parce que nous avons déjà un effectif de très haut niveau », confiait Luis Enrique jeudi en conférence de presse au moment d'évoquer la fin du mercato estival du PSG dans le sens des arrivées. Mais c'est surtout au niveau des ventes que le club de la capitale devrait se montrer très actif dans les jours à venir, avec de nombreux indésirables dont il souhaite se séparer pour alléger sa masse salariale et récupérer des liquidités.

Soler de plus en plus proche de West Ham

Au même titre que Manuel Ugarte, Juan Bernat ou encore Danilo Pereira, Carlos Soler (27 ans) est pleinement concerné par un départ dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Le milieu de terrain espagnol, malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 avec le PSG, n'entre pas du tout dans les plans de Luis Enrique qui lui cherche un point de chute. L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que les négociations avancent très bien entre le PSG est West Ham pour Soler, avec une indemnité de transfert qui pourrait avoisiner les 23M€ (bonus compris). Et une fois de plus donc, les Hammers pourraient bien dépanner le club parisien avec l'un de ses indésirables.

Areola et Kehrer ont déjà expérimenté

Ces dernières années, deux autres joueurs appartenant au PSG ont déjà été recrutés par le club de West Ham alors qu'il n'étaient plus du tout désirés au Parc des Princes. Alphonse Areola (31 ans), pur produit du centre de formation parisien, avait d'abord été cédé aux Hammers dans le cadre d'un prêt payant de 2M€ en 2021 avant d'y être définitivement transféré pour 9,5M€ un an plus tard. Et lors du mercato estival 2022, un autre indésirable du PSG avait fait le même chemin pour 12M€ : le défenseur allemand Thilo Kehrer, qui évolue désormais à l'AS Monaco. Le club anglais pourrait donc une fois de plus dépanner le PSG avec Soler...