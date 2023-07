Mercato : Le PSG perd une guerre prestigieuse

Thibault Morlain

Moyennant 20M€, bonus compris, le PSG a vendu El Chadaille Bitshiabu. Un départ en défense centrale que le club de la capitale pourrait chercher à pallier d’ici la fin du mercato estival. Ainsi, ces derniers jours, un intérêt du PSG a été annoncé pour le jeune joueur du LOSC, Leny Yoro. Mais voilà qu’il faudrait déjà oublier cette piste pour les Parisiens.

Si le PSG a enregistré plusieurs arrivées cet été en dépensant plusieurs dizaines de millions d’euros, il faut également faire rentrer de l’argent dans les caisses. Ça a été chose faite avec la vente d’El Chadaille Bitshiabu. Bien qu’il soit prometteur, le défenseur central a été cédé au RB Leipzig, permettant au PSG de récupérer 20M€, bonus compris.

Le LOSC plutôt que le PSG…

Dans la foulée de ce départ de Bitshiabu, il avait été expliqué que le PSG avait coché le nom de Leny Yoro afin que le joueur du LOSC remplace numériquement cette vente en défense centrale. Le verdict est toutefois déjà tombé pour le Dogue. Selon RMC , à 17 ans, le prometteur Yoro a fait le choix de continuer sa carrière au LOSC pour la saison à venir

… mais aussi le Real Madrid et le Bayern Munich pour Yoro

L’histoire va donc continuer entre Leny Yoro et le LOSC. Le défenseur central aurait pourtant pu faire ses valises. En effet, le Lillois était dans le viseur de clubs prestigieux. En plus du PSG, le Bayern Munich et le Real Madrid avaient également pris des renseignements pour Yoro.