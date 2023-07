Nouveau transfert avec le PSG, il jubile

Alexis Brunet

Xavi Simons a donc fait le choix de revenir au PSG. Le Néerlandais ne jouera pas directement avec le club parisien, puisqu'il est prêté au RB Leipzig. C'est le deuxième jeune parisien à rejoindre l'équipe allemande, après El Chadaille Bitshiabu. Forcément, le directeur sportif de l'écurie de Bundesliga, Max Eberl, est aux anges.

En plus de penser à la prochaine saison, les dirigeants parisiens anticipent déjà celle qui viendra ensuite. Le PSG a décidé de faire revenir au club Xavi Simons. Le jeune milieu offensif qui sort d'une saison de folie au PSV Eindhoven n'évoluera toutefois pas directement avec Paris. Il est prêté au RB Leipzig, afin de gagner en expérience.

Max Eberl se réjouit de l'arrivée de Simons

Il s'agit d'un prêt sec, car le PSG compte sur Xavi Simons à l'avenir. Le club de la capitale a profité des bonnes relations avec le RB Leipzig, notamment avec la récente vente d'El Chadaille Bitshiabu, pour réaliser cette opération. Max Eberl, le directeur sportif de l'équipe allemande, s'est réjoui de l'arrivée du Néerlandais, lors d'un entretien pour le site officiel de son club. « Nous avons pu signer un jeune talent exceptionnel en la personne de Xavi Simons. Il est l'un des meilleurs milieux offensifs de sa catégorie d'âge en Europe et a tout ce qu'il faut pour prendre d'assaut la Bundesliga grâce à ses qualités individuelles. Xavi est le dernier jeune talent à avoir choisi le RB Leipzig, ce qui souligne la réputation dont jouit le RBL grâce à son travail et à ses ambitions. »

Max Eberl est content du mercato de Leipzig