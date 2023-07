Séisme à Paris, le PSG prêt à snober Mbappé ?

Jean de Teyssière

Depuis l'envoi de sa lettre indiquant au PSG qu'il ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025, les couloirs flambant neufs du Campus PSG sont en ébullition. La crainte de la vente libre est dans toutes les têtes des dirigeants parisiens et ils veulent à tout prix éviter cela. Le champ d'action est limité, même si le PSG en dispose de quelques-uns, comme celui de le mettre sur le banc toute la saison.

Comment le PSG va-t-il réussir à sortir gagnant de son duel avec Mbappé ? L'idée de le prolonger semble enterrée et une vente semble compliquée, le montant pouvant facilement dépasser les 200M€. Si Kylian Mbappé est Parisien le 1er septembre à minuit et qu'il n'a pas prolongé, que pourra faire le PSG ?

Mbappé sur le banc ?

Mbappé et le PSG sont en train de s'engager dans un bras de fer qui pourrait bien les rendre tous les deux perdants. Selon AS , l'une des possibilités pour le PSG, si Kylian Mbappé refuse de partir et de prolonger, serait de le mettre sur le banc durant toute la saison. Une situation qui ferait office de tremblement de terre en France.

Le PSG va relancer une vieille tradition avec ce transfert https://t.co/IfF8eR7DPB pic.twitter.com/2pDAJbFJa5 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Une situation qui s'aggraverait