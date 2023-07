Le PSG va éviter un scénario catastrophe sur le mercato

Benjamin Labrousse

Nous vous l’avons révélé à plusieurs reprises, la priorité du mercato estival du PSG se nomme bel et bien Bernardo Silva. L’ailier portugais de Manchester City serait enclin à un départ cet été, et pourrait rejoindre le club parisien dans les prochaines semaines. Également intéressé par le joueur, le Barça ne peut pas tenter d’approche en raison de ses finances.

Son arrivée pourrait réellement dynamiter le mercato du PSG. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en février dernier, le club parisien cherche à s’attacher les services de Bernardo Silva cet été. Le Portugais, âgé de 28 ans, pourrait chercher à relever un nouveau challenge après de nombreuses années du côté de Manchester City.

Le PSG va relancer une vieille tradition avec ce transfert https://t.co/IfF8eR7DPB pic.twitter.com/2pDAJbFJa5 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Le PSG a dégainé pour Bernardo Silva

Jeudi dernier, nous vous dévoilions que le PSG avait enfin dégainé une première offre afin de recruter Bernardo Silva. Si pour le moment, Manchester City refuse de laisser sa vedette partir, le Portugais est bel et bien intéressé par le projet parisien. En février dernier, nous écrivions que le Barça serait un concurrent sérieux au PSG dans ce dossier.

Le Barça ne peut pas assumer un transfert de Bernardo Silva