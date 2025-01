Mercato : Le PSG pensait le recruter, il les a trahi !

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, on s'attendait à ce que Frenkie de Jong devienne un joueur de Thomas Tuchel à compter de l'été 2019. Il n'en a finalement rien été malgré un accord trouvé entre le PSG et le clan De Jong lorsque le milieu de terrain évoluait encore à l'Ajax Amsterdam. La faute à un certain Eric Abidal...

En 2018/2019, l'Ajax Amsterdam a choqué son monde en éliminant à la fois le Real Madrid, tenant en titre de la Ligue des champions, mais aussi la Juventus de Cristiano Ronaldo. Finalement, les hommes entraînés alors par Erik Ten Hag s'inclinaient aux portes de la finale contre Tottenham à la suite d'un triplé de Lucas Moura. Des joueurs comme André Onana, Matthijs de Ligt ou encore Frenkie de Jong sont issus de cette génération.

«Quand tu sais que le kiff du joueur est de jouer au Barça, tu te dis que tu as encore ta chance»

D'ailleurs, pendant le mercato hivernal de la saison en question, Frenkie de Jong semblait destiné à s'engager en faveur du PSG. Un accord avait même été trouvé avec le club de la capitale pour un transfert qui prendrait forme au cours de l'été 2019. Cependant, le FC Barcelone a fait irruption dans cette opération, sous l'impulsion d'Eric Abidal, et a fait capoter l'opération du Paris Saint-Germain.

« Des accords avec des clubs, il en a parce que c'est le boulot de son représentant. L'envie du Barça de le signer, on l'a à 200%. Mais quand son agent te communique que le petit a choisi d'aller au Paris Saint-Germain, c'est dur à accepter. J'ai joué mon rôle de dire au petit : le président, le vice-président, le responsable football du board, le directeur sportif, le CEO... Mardi ils sont à Amsterdam, ils ont besoin de parler avec toi. Quand tu sais que le kiff du joueur est de jouer au Barça, tu te dis que tu as encore ta chance ».

«Quand un club investit autant d'argent pour toi, 86M€ avec les bonus, tu vas jouer»

« Et tu comprends le pourquoi du comment de son choix porté sur le PSG. C'est l'institution qui te signe, ce n'est pas l'entraîneur. Quand un club investit autant d'argent pour toi, 86M€ avec les bonus, tu vas jouer. Il te recrute minimum pour 10 ans. Il est encore là ». a confié l'ancien directeur sportif du FC Barcelone en interview pour le média Carré.