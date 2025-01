Mercato : La réponse fracassante pour le prochain buteur de l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Elye Wahi vendu à l'Eintracht Francfort, l'OM est en quête d'un nouvel attaquant d'ici la fin du mercato hivernal. Qui pourrait alors débarquer sur la Canebière ? Ces derniers jours, il a notamment été question d'un intérêt pour Amine Gouiri. Mais voilà que l'international algérien devrait continuer avec Rennes. Et pour cause...

L'OM n'a désormais plus que quelques jours pour espérer recruter un nouvel attaquant. Après le départ d'Elye Wahi à Francfort, le club phocéen s'est mis en quête d'un renfort offensif. En ce sens, le nom d'Amine Gouiri (Rennes) aurait alors été coché. Toutefois, pour le moment, l'international algérien est toujours en Bretagne et devrait y rester malgré cet intérêt de l'OM.

Gouiri n'ira pas à l'OM

Direction l'OM pour Amine Gouiri ? Selon les informations de Ouest France, la réponse est non. En effet, l'international algérien devrait poursuivre et terminer la saison sous le maillot de Rennes. Le club phocéen aurait pourtant bien aimé s'offrir Gouiri, alors jusqu'à proposer deux joueurs en échange : Ismaël Koné et Bamo Meïté.

Rennes refroidi pour Koné

Le fait est que du côté de Rennes, on ne serait pas particulièrement emballé à l'idée de récupérer Ismaël Koné. En effet, la réputation du Canadien l'aurait précédé en Bretagne et son manque d'investissement aurait ainsi refroidi Rennes. De quoi par conséquent plomber également une arrivée d'Amine Gouiri à l'OM.