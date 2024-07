Mercato : Le PSG offre un joueur gratuitement !

Alexis Brunet

Comme souvent lors des mercatos, Luis Campos aime bien aller chercher des joueurs du côté du Portugal. Cet été, le conseiller football pourrait d’ailleurs piocher au Benfica . Le PSG serait très intéressé par João Neves et l’opération pourrait se boucler contre 70M€. Dans le sens inverse, Renato Sanches pourrait rejoindre Lisbonne pour un prêt gratuit d’un an et Paris prendrait même en charge le salaire du joueur.

Une nouvelle fois, le PSG pourrait faire ses emplettes du côté du Portugal. Après avoir mis la main sur Manuel Ugarte et Gonçalo Ramos l’été dernier, le club de la capitale veut cette fois s’offrir les services de João Neves. Le Portugais est très proche de rejoindre Paris et le montant de 70M€ est évoqué.

Renato Sanches pourrait filer au Benfica gratuitement

En parallèle du dossier João Neves, le PSG et Benfica discutent d’un potentiel retour de Renato Sanches au Portugal. Selon les informations de Record, le Parisien pourrait faire son retour au sein de son club formateur sous la forme d’un prêt gratuit. Les dirigeants parisiens pourraient même prendre en charge le salaire de l’ancien Lillois.

Sanches n’a pas brillé à l’AS Rome

Cet été, Renato Sanches a fait son retour au PSG. La saison dernière, le milieu de terrain était prêté à l’AS Rome. Il n’y a pas brillé, la faute à de nombreuses blessures. Au total, le Portugais n’aura disputé que 12 matches avec le club italien, pour un total de 262 minutes de jeu.