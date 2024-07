Mercato : Le PSG va réaliser une masterclass avec ce transfert

Alexis Brunet

João Neves est au centre de l’attention lors de ce mercato. Le Portugais attire l’attention de plusieurs grandes formations, à commencer par le PSG. Le club de la capitale serait même tout proche de trouver un accord avec Benfica. Alors que la somme de 120M€ était évoquée initialement, Luis Campos pourrait finalement boucler l’affaire pour 70M€, ce qui serait une vraie masterclass.

Comme souvent, le PSG a l’habitude de dépenser des sommes folles pour recruter des attaquants. Cela pourrait encore se vérifier cet été, puisque Victor Osimhen est cité dans l’orbite du club de la capitale, lui qui pourrait quitter Naples contre 130M€.

Le PSG pourrait boucler l’opération Neves contre 70M€

En plus de dépenser une fortune pour Victor Osimhen, le PSG pourrait faire de même pour João Neves. Toutefois, le club de la capitale pourrait bénéficier d’une sacrée ristourne pour le transfert du Portugais. D’après A Bola, le Benfica Lisbonne souhaitait vendre son joueur contre 120M€, mais cela pourrait finalement se faire contre 60M€ plus 10M€ de bonus. Le président du club portugais se serait fait une raison et il sait très bien qu’il ne pourra pas obtenir au moins 100M€ pour son prodige.

Doué après Neves ?

En plus de Victor Osimhen et de João Neves, le PSG est également très intéressé par Désiré Doué. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale est en concurrence avec le Bayern Munich pour un transfert du Rennais.