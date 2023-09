Mercato : Le PSG met fin à une malédiction ?

Pierrick Levallet

Le PSG tient peut-être enfin le digne successeur de Thiago Motta. Recruté pour 60M€ cet été, Manuel Ugarte impressionne dans la capitale. Auteur d'un excellent début de saison, le joueur de 22 ans est peut-être la perle rare que la direction parisienne cherche depuis des années pour son milieu de terrain, secteur où de nombreux joueurs ont échoué par le passé.

Cet été, le PSG s’est montré particulièrement actif sur le mercato. Le club de la capitale a bouclé une dizaine d’arrivées pour renforcer son effectif, dont celle de Manuel Ugarte. Joueur du Sporting Portugal, le milieu défensif uruguayen avait tapé dans l’oeil de la direction parisienne, qui n’a pas hésité à lâcher 60M€ pour s’offrir ses services.

Manuel Ugarte, digne héritier de Thiago Motta au PSG ?

Et depuis le début de saison, Manuel Ugarte s’est montré plutôt impressionnant aux côtés de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery. Très bon dans la récupération du ballon mais également dans la relance, le numéro 4 parisien semble enfin faire oublier le départ de Thiago Motta, qui a pris sa retraite en 2018. L’Uruguayen fait forte impression pour le moment, mais il sera attendu au tournant pour les premières affiches de la Ligue des champions. La saison passée, Vitinha avait commencé sur les chapeaux de roues avant de finalement baisser en régime.

De nombreux joueurs ont échoué au PSG

Ils sont d’ailleurs plusieurs à avoir essayé de faire oublier Thiago Motta au PSG. En 2016, la formation parisienne prévoyait déjà la succession de l’Italien et était donc allée chercher Grzegorz Krychowiak, qui sortait d’une belle saison avec le FC Séville. Mais finalement, le Polonais n’a pas répondu aux attentes placées en lui et est très vite devenu un indésirable. Lassana Diarra a également échoué dans cette mission, tout comme Leandro Paredes, Ander Herrera et Idrissa Gueye. Le PSG a longtemps été maudit avec ses milieux défensifs. Manuel Ugarte est peut-être enfin la perle rare que le club de la capitale cherchait pour son entrejeu. Reste maintenant à voir si le joueur de 22 ans saura maintenir le même niveau de forme pendant toute la saison.