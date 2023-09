Le phénomène du PSG empile les records

Thibault Morlain

Désormais sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry n'a pas hésité à faire appel à Warren Zaïre-Emery. Impressionnant depuis le début de la saison avec le PSG, le joueur de seulement 17 ans a ainsi rejoint les Bleuets. Sous le charme, Thierry Henry n'a d'ailleurs pas hésité à le titulariser pour son premier match, tout en lui confiant le brassard de capitaine. De quoi permettre à Zaïre-Emery de décrocher un nouveau record pour son jeune âge.

Lancé dans le grand bain la saison dernière, Warren Zaïre-Emery crève l'écran en ce début d'exercice avec le PSG. Titulaire dans l'équipe de Luis Enrique, le milieu de terrain impressionne à seulement 17 ans. Des performances qui lui ont permis de rejoindre l'équipe de France Espoirs de Thierry Henry. Zaïre-Emery était d'ailleurs titulaire pour la rencontre face au Danemark et cerise sur le gâteau, c'est lui qui avait d'ailleurs le brassard de capitaine. A 17 ans et 183 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu à cette occasion le plus jeune capitaine des Espoirs sur les 30 dernières années.

Le phénomène du PSG répond à Thierry Henry après sa promotion https://t.co/QLOX7ZUycf pic.twitter.com/zHpDqpCumA — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Des records de précocité en pagaille avec le PSG

Précoce, Warren Zaïre-Emery a d'ailleurs battu de nombreux records avec le PSG ces derniers mois. En effet, la saison dernière, le titi parisien n'a cessé de briser les barrières. Ainsi, Zaïre-Emery est notamment devenu le plus jeune joueur à jouer avec le PSG, le plus jeune joueur à débuter un match avec le PSG, le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue 1 avec le PSG, le plus jeune joueur à jouer un match de Ligue des Champions avec le PSG, le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue des Champions avec le PSG, mais aussi le plus jeune joueur à marquer avec le PSG.

Zaïre-Emery, bientôt plus jeune joueur de l'équipe de France ?

Ça en fait donc des lignes au CV de Warren Zaïre-Emery. Mais voilà que cela pourrait ne pas s'arrêter là. En effet, si le joueur du PSG continue sur cette lancée, il pourrait établir de nouveaux records, notamment en équipe de France A. Actuellement, Eduardo Camavinga est le plus jeune joueur à avoir joué avec les Bleus, il avait 17 ans et quasiment 10 mois. Voilà donc un objectif pour Zaîre-Emery, alors que Didier Deschamps avait expliqué que le joueur du PSG pourrait très vite se retrouver avec les Bleus. A 17 ans et un peu plus de 6 mois, Warren Zaïre-Emery a encore quelques semaines pour aller détrôner Camavinga. A suivre...