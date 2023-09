Il plombe le PSG et boucle son transfert, l’étonnante révélation

Arnaud De Kanel

C'est l'un des plus gros transferts de l'été en Ligue 1. Recruté pour près de 30M€ par Chelsea en provenance du Stade Rennais, Lesley Ugochukwu raconte son transfert. A Londres, il a retrouvé un certain Mauricio Pochettino. D'ailleurs, l'ancien entraineur du PSG se rappelle très bien du milieu de terrain des Espoirs ç cause d'une confrontation face à Rennes qui lui a été fatale.

Lesley Ugochukwu a quitté le Stade Rennais pour rejoindre Chelsea cet été. A 19 ans et dans un club qui empile les joueurs, le choix de l'ancien Rennais est critiqué. Pour autant, il est persuadé d'avoir pris la bonne décision. « J’ai été attiré par ce qu’ils veulent faire et ce qu’ils voient en moi. Par rapport à mes ambitions aussi, je pense que c’était parfait de partir à ce moment-là. Ils disent que je peux devenir un très grand milieu de terrain, si je mets tout en œuvre et que tout se passe bien. C’est à moi de prouver que je peux avoir ma place sur le long terme. J’avais envie de passer ce cap », confie-t-il au Parisien . Les Blues ont déboursé près de 30M€ pour un joueur qui avait fait ses débuts en Ligue 1 face au PSG en 2021 lors de la 36ème journée. Une rencontre qui s'était soldée sur un nul 1-1 et qui avait donc coûté les deux précieux points qui ont permis au LOSC de devenir champion. Mauricio Pochettino s'en rappelle.

«C’est énorme qu’il se souvienne de ça»

« Ça se passe très bien avec le coach. Il faut savoir que ma première titularisation au Stade Rennais c’était contre lui. Il était au PSG et m’en a reparlé dès mon arrivée avec le groupe aux États-Unis. Il regarde son adjoint et lui dit : Tu sais qu’à cause de lui on ne gagne pas le championnat ? C’est énorme qu’il se souvienne de ça. J’avais 17 ans et je ne m’attendais pas du tout à ce qu’il se rappelle. On avait fait 1-1 et Paris avait terminé un point derrière Lille cette saison-là », raconte Lesley Ugochukwu dans un entretien accordé au Parisien . L'ancien coach du PSG ne lui en veut pas et il a pleinement confiance en lui.

«Il me donne vraiment beaucoup de confiance»