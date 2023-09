Des retrouvailles avec Benzema ? Griezmann lâche une réponse claire

Hugo Chirossel

Une nouvelle fois, c’est Antoine Griezmann qui s’est présenté en conférence de presse ce lundi, avant le match amical de l’équipe de France face à l’Allemagne. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a de nouveau été interrogé sur son avenir et sur un potentiel départ en Arabie Saoudite. L’occasion pour lui de réaffirmer son envie d’évoluer en MLS à l’avenir.

On s’attendait à voir Kylian Mbappé, mais c’est bien Antoine Griezmann qui s’est présenté face à la presse ce lundi, en marge du match amical contre l’Allemagne mardi. Le vice-capitaine de l’équipe de France a été interrogé sur son avenir et s’il pourrait, comme Karim Benzema, se laisser tenter par une expérience en Arabie Saoudite, lui qui est désormais âgé de 32 ans.

« La MLS reste mon objectif »

« Je comprends ceux qui sont amenés à partir, on parle de sommes incroyables. Même si on gagne beaucoup d'argent, certains veulent sécuriser leurs enfants et leurs petits-enfants, je trouve ça normal. Ils auront l'obligation de bien jouer, de montrer tout leur talent. Si je peux être amené à aller là-bas ? J'ai une famille, trois enfants. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Mais vous le savez, pour moi la MLS reste mon objectif », a déclaré Antoine Griezmann.

« Je suis bien à l'Atlético de Madrid »