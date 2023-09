Mercato : Le PSG tient une piste pour son prochain gardien ?

Thomas Bourseau

Formé au PSG, Mike Maignan n’a dernièrement pas fermé la porte à un éventuel retour là où tout a commencé pour lui. En feu avec le Milan AC et l’équipe de France, Maignan pourrait s’avérer être une option qualitative pour le Paris Saint-Germain si le club se mettait en quête d’un nouveau gardien. En Italie, Gianluigi Donnarumma est d’ailleurs décrié…

Le dimanche 3 septembre, soit la veille de la rentrée des classes et de l’arrivée des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps à Clairefontaine pour les matchs face à l’Irlande (2-0) et l’Allemagne qui aura lieu mardi, Mike Maignan était en région parisienne. Le portier du Milan AC et des Bleus était de passage à Villiers-le-Bel, ville où le natif de Cayenne a joué, dans le cadre d’un concours organisé par le club.

Maignan : «Je suis Parisien, mais aujourd’hui je suis sous contrat au Milan AC»

Invité à s’exprimer sur un retour au PSG pour le joueur passé par le centre de formation du club de la capitale, Mike Maignan a tenu le discours suivant, retranscrit par Le Parisien . « Je suis Parisien, mais aujourd’hui je suis sous contrat au Milan AC. Et pour le futur, on ne peut pas savoir ». Pour le journaliste d ’Eurosport Fabio Fava, il faut très clairement calmer le jeu à ce sujet. « À mon avis, seuls quelques mots ont été extrapolés, dans le cadre d'une discussion plus large ».

PSG : Mbappé va enfin se prononcer sur son mercato https://t.co/4KziwaUOuS pic.twitter.com/5Vhuo2fVGs — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Donnarumma en difficulté avec l’Italie ?