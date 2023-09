Mbappé vise un crack pour le PSG, il n’est pas tout seul

Thomas Bourseau

Au PSG, l’influence de la famille Kylian Mbappé est souvent évoquée dans la presse. Daniel Riolo expliquait même au printemps dernier que les proches du Français seraient à l’origine de la piste Rayan Cherki pour le Paris Saint-Germain. Deux clubs d’Angleterre en pinceraient pour le jeune talent de l’OL, qui se serait montré clair lors du mercato.

Rayan Cherki semble avoir été un dossier chaud du dernier mercato estival du PSG. Et alors que le club de la capitale a bouclé douze recrues à l’intersaison, même en toute fin de marché, Le Parisien a confirmé l’intérêt toujours vivant du Paris Saint-Germain pour la pépite de 20 ans issue de la formation lyonnaise.

Chelsea finalement pas dans le coup pour Rayan Cherki ?

Tout le long de l’été, il a été question d’un transfert de Rayan Cherki de l’OL… au PSG ou à l’étranger. Comme 90min l’affirmait fin août, Chelsea aurait été sur les rangs. Mais rien ne fut avancé à en croire Fabrizio Romano. Sur son compte X ce lundi matin, le journaliste italien confie que Chelsea ne se serait jamais concrètement approché. Néanmoins, le PSG et plus particulièrement le clan Kylian Mbappé, n’aurait pas été les seuls à se pencher sur le dossier Rayan Cherki.

«Les partisans de Cherki on les connaît, c'est la famille Mbappé»

En mai dernier, l’éditorialiste Daniel Riolo profitait d’une émission de l ’After Foot sur RMC afin de mettre la lumière sur les réelles intentions du PSG avec Rayan Cherki. « Des partisans de Cherki au PSG ? Oh non. Enfin, les partisans de Cherki on les connaît, c'est la famille Mbappé. Cherki, ce n'est pas un bémol. Je mets le pied en entier devant la porte pour pas qu'il rentre. (...) Croire qu'il va s'épanouir juste parce qu'il a son grand frère Mbappé qui est sur place, ça va ».

Le clan Mbappé se frotte à deux clubs de Premier League pour Cherki