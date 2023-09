Le PSG vise un crack, son transfert est imminent

Pierrick Levallet

Ayant déjà recruté Milan Skriniar et Lucas Hernandez cet été, le PSG continuait de scruter le mercato pour se renforcer défensivement. Luis Campos gardait notamment un oeil sur Luka Vuskovic. Mais finalement, le défenseur central de 16 ans devrait s'engager pour un autre club très prochainement. Le Croate devrait filer en Premier League.

Cet été, le PSG s’est considérablement renforcé dans le secteur défensif. Le club de la capitale s’est attaché les services de Milan Skriniar et Lucas Hernandez pour venir épauler Marquinhos, Presnel Kimpembe et éventuellement Danilo Pereira. Mais Luis Campos scrutait encore le marché des transferts et avait notamment placé le nom de Luka Vuskovic sur sa liste. Cependant, c’est un autre club qui devrait finalement recruter le crack croate de 16 ans.

Le PSG en pinçait pour Luka Vuskovic

« Une nouvelle fantastique pour les fans de Tottenham qui sont sur le point de signer le défenseur croate Luka Vuskovic. Né en 2007, ce défenseur central semble être une recrue d'avenir pour les Spurs. D’autres clubs ont essayé d’approcher le Hadjuk Split pour Vuskovic en janvier, février et mars derniers, comme je l'ai rapporté sur mes plates-formes à l'époque. L'accord est presque prêt, une décision a été prise, Vuskovic ne voulant aller qu'à Tottenham - il était impossible de le faire changer d'avis. Les Spurs le surveillent depuis plus d'un an, mais je peux également révéler que Vuskovic était sur la liste de cinq grands clubs européens, dont Manchester City, le PSG et le Bayern... et un autre encore » a indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside .

Tottenham va rafler la mise