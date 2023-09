Le PSG remercié pour un transfert ?

Thomas Bourseau

Mauro Icardi était arrivé à l’été 2019 afin de préparer la succession d’Edinson Cavani au PSG. Le contrat d’El Matador prenait fin un an plus tard à Paris et Icardi venait pour combler le vide qu’allait laisser Cavani à Paris. Et alors que tout avait si bien démarré pour l’Argentin au PSG, tout a changé à partir de la pandémie due au Covid-19.

Il y aura eu un avant et un après Covid-19 pour Mauro Icardi au PSG. Lors de la première partie de saison ayant suivie son arrivée en prêt de l’Inter, Icardi démontrait ce pourquoi le Paris Saint-Germain avait bouclé un joli coup au vu du réalisme affolant de l’Argentin devant les buts pour le dernier geste. Cependant, la crise sanitaire a tout chamboulé pour Icardi qui n’a plus eu la même importance après coup au PSG.

«Paris m'a aidé à cet égard»

D’ailleurs, entre pépins physiques et problèmes conjugaux, Mauro Icardi est entré dans une spirale infernale au PSG. Pour autant, Icardi a souhaité tirer le positif de toute cette expérience qu’elle soit plus mauvaise que bonne ou pas, à l’occasion d’un entretien accordé à UCL Magazine. « Mon séjour à Paris a été bon, mais il a commencé à se détériorer vers la fin. J'ai acquis une expérience importante, j'ai découvert d'autres choses quand je n'étais pas critique pour l'équipe, j'ai trouvé des méthodes d'entraînement différentes et des moyens de m'améliorer, Paris m'a aidé à cet égard ».

«Le but que j'ai marqué contre Molde était important pour moi, c'était le 200e de ma carrière»