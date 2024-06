Mercato : Le PSG lui a fait vivre «un rêve de gosse»

Thomas Bourseau

Le PSG a fait confiance à Jérémy Ménez au lancement du projet QSI en 2011 lorsque le club est passé sous pavillon qatari. Natif de Longjumeau, Ménez a adoré ses trois saisons au Paris Saint-Germain et a remercié Leonardo, directeur sportif de l’époque, d’avoir réalisé son rêve de toujours.

Jérémy Ménez, à 37 ans, est toujours un joueur en activité quand bien même il a participé à la Kings League avec Samir Nasri et le Foot2Rue d’Aminematué. À 24 ans, après trois saisons passées en Italie à la Roma, Jérémy Ménez signait dans son club de coeur à l’été 2011 dans la foulée du rachat du PSG par les investisseurs qataris qui lançaient l’ère-QSI.

«C’est un de mes meilleurs souvenirs de carrière le PSG, clairement»

Lors de sa deuxième saison au Paris Saint-Germain, Jéremy Ménez inscrivait le but du titre de champion de France face à l’OL à Gerland le 12 mai 2013 (1-0). Pour Canal+ et l’émission Détective Mathoux, l’ex-international français s’est confié sur ce sujet. « Le but du titre à Gerland avec le PSG. Un souvenir gravé parce que je suis de région parisienne et c’est sous l’ère qatarie donc c’est un nouveau PSG. Je suis allé au Parc des princes 3 ou 4 fois quand j’étais gosse. Si on m’avait à Sochaux à 13 ou 14 ans que je donnerais le but décisif pour le PSG, je n’aurais cru personne. Sur le moment, je ne pense pas à tout ça, mais aujourd’hui avec le recul, je me dis vraiment que c’était un rêve de gosse et c’est réel donc c’est beau. C’est un de mes meilleurs souvenirs de carrière le PSG, clairement ».

«Leonardo ? Je ne lui dis pas, mais quand je raccroche, je sais que je vais signer au PSG»