Mercato : Ce crack a déjà recalé le PSG, il déballe tout

Amadou Diawara

Alors qu'il évoluait au SCO d'Angers, Rayan Aït-Nouri avait la possibilité de rejoindre le PSG. Toutefois, le latéral gauche de 22 ans a préféré rejoindre Wolverhampton lors de l'été 2021. Interrogé sur son transfert vers l'Angleterre, Rayan Aït-Nouri a expliqué son choix de snober le PSG et ses autres prétendants.

Etincelant sous les couleurs du SCO d'Angers, Rayan Aït-Nouri aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. En effet, l'ancien directeur sportif du PSG (de 2011 à 2013 et entre 2019 et 2022) aurait essayé de recruter l'international algérien il y a quelques saisons. « Je me souviens d’être allé à Madrid pour visiter les installations du Real. Même Leonardo avait appelé pour qu’il signe au PSG » , a avoué Farouk Aït-Nouri, le père du crack de 22 ans.

Rayan Aït-Nouri a snobé le PSG de Leonardo

Malheureusement pour le PSG, Rayan Aït-Nouri a choisi de rejoindre un autre club lors de l'été 2021 : Wolverhampton. Dans des propos rapportés par Le Parisien , l'arrière gauche algérien a justifié son choix de snober l'écurie parisienne et de signer chez les Wolves .

Mercato : C’est confirmé, une star va échapper au PSG https://t.co/26oPftJog7 pic.twitter.com/hEkwCkXhkO — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

«Je voulais signer là-bas»