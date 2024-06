Transferts : Le PSG plombé pour cette double opération à 170M€ ?

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG pourrait accueillir de nombreuses recrues, et semble clairement déterminé à recruter un nouvel avant-centre. Si plusieurs noms ont été associés au club parisien, ceux de Joshua Zirkzee (Bologne) et de Viktor Gyökeres (Sporting CP) pourraient s’éloigner de Paris. Les deux joueurs, respectivement évalués à 70M€ et 100M€ intéressent un cador de Premier League.

Le mercato estival s’annonce bouillant pour le PSG. Départ de Kylian Mbappé oblige, Paris va chercher à remanier son secteur offensif, et pourrait décider de miser sur la venue d’un avant-centre supplémentaire. Malgré les arrivées de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani l’été dernier, le PSG a été associé à plusieurs attaquants prometteurs ces derniers mois.

Le PSG vise deux buteurs à 170M€ ?

Éditorialiste, Daniel Riolo révélait notamment que les dirigeants parisiens appréciaient l’attaquant de Bologne Joshua Zirkzee. Selon les échos de la presse italienne, le Néerlandais de 22 ans pourrait être vendu contre 70M€ cet été. Le PSG a également lorgné l’avant-centre suédois du Sporting CP Viktor Gyökeres, dont la clause libératoire actuelle est établie à 100M€.

Arsenal lorgne Zirkzee et Gyökeres