Attendu par un cadre de l’OM, Mourinho fait une grande annonce !

Thomas Bourseau

José Mourinho continue son tour d’Europe. Après le Portugal, l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne, The Special One pourrait à présent connaître la Turquie et le Fenerbahçe. Bien que des rumeurs aient circulé dans la presse quant à une éventuelle venue à l’OM, une hypothèse qui a plu à Jordan Veretout, Mourinho se dirige vers le club turc et en a lui-même fait l’annonce.

José Mourinho a été remercié par la Roma courant janvier. Et depuis, José Mourinho ne s’en est pas caché et compte bien reprendre rapidement du service comme l’attestait sa déclaration en mars dernier en Arabie saoudite.

Veretout : «Ah, le Special One… Ce coach te rentre dans la tête»

Le nom de José Mourinho a notamment été lié à l’OM puisque Pablo Longoria est en quête d’un successeur à Jean-Louis Gasset. Sergio Conceição semble être désormais l’heureux élu, mais Jordan Veretout dressait un portrait plutôt flatteur du Special One à La Provence début mai. « Ah, le Special One… Ce coach te rentre dans la tête. Il a les mots justes pour te mettre en confiance, te dire de ne pas s’enflammer… Il a ce truc différent des autres, c’est un leader, un mec charismatique et une très bonne personne. J’ai passé un an avec lui, on a rigolé. Il nous parlait de son passé et c’est fort de parler avec lui. Il a cette envie de gagner… ». Pour rappel, Jordan Veretout et José Mourinho ont travaillé ensemble à la Roma en 2021/2022 avec que le milieu de terrain dépose ses valises à l’Olympique de Marseille.

L’OM signe un joueur, Papin va adorer ! https://t.co/WbilI1xSTv pic.twitter.com/ud06rxpfuA — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

«J'ai décidé d'y aller, mais ce n'est pas encore fait»