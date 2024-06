Le PSG a une ouverture à 65M€ pour ce buteur

Amadou Diawara

Alors que son contrat arrive à terme le 30 juin, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG envisagerait de recruter Benjamin Sesko, qui disposerait d'une clause libératoire fixée à 65M€ jusqu'à la fin du mois de juin.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé deux coups XXL sur le mercato : Kylian Mbappé et Neymar. Le premier est arrivé en provenance de l'AS Monaco, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 180M€. En ce qui concerne l'ancienne star du FC Barcelone, le PSG a activé sa clause libératoire à 222M€. A leur arrivé au Parc des Princes, les deux vedettes ont paraphé un bail de cinq saisons, avant de prolonger. Et si Neymar a été vendu pour 90M€ à Al Hilal l'été dernier, Kylian Mbappé va partir librement et gratuitement le 30 juin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le capitaine de l'équipe de France sera un nouveau joueur du Real Madrid cet été.

Sesko est dans le viseur du PSG

Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG aurait l'intention de recruter un tout nouveau numéro 9 lors du mercato estival. En ce sens, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait coché le nom de Benjamin Sesko, qui est lié au RB Leipzig jusqu'au 30 juin 2028. Et à en croire la presse allemande, le PSG aurait une grosse ouverture sur ce dossier actuellement.

PSG : Comme Mbappé, il veut jouer à Paris ! https://t.co/eC6f2f7DZe pic.twitter.com/dzhd4sw2zz — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Une clause libératoire à 65M€ jusqu'au 30 juin