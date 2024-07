Mercato : Le PSG et Barcelone reçoivent un coup de pression !

Thomas Bourseau

Lamine Yamal et Nico Williams font des étincelles à l’Euro avec l’Espagne. De quoi donner des idées à la pépite du FC Barcelone pour que Williams accepte de le rejoindre au Barça pendant le mercato estival. Cependant, que ce soit le club culé ou le PSG qui semble-t-il est également intéressé, tous deux ont été prévenus par le président de l’Athletic Bilbao au sujet de Nico Williams.

Aux côtés de Lamine Yamal, Nico Williams met le feu aux défenses adverses depuis le début de l’Euro. L’ailier de 21 ans de la sélection espagnole voit sa cote prendre de l’ampleur sur le marché des transferts. Bien qu’il soit contractuellement lié à l’Athletic Bilbao jusqu’à l’été 2027, Williams fait saliver plusieurs grandes formations européennes dont le PSG, Arsenal ou encore le FC Barcelone.

Le PSG veut Nico Williams, Lamine Yamal le séduit pour qu’il rejoigne Barcelone

Le PSG se frotterait à une sérieuse concurrence XXL du FC Barcelone pour Nico Williams. D’ailleurs, Lamine Yamal qui est le diamant brut de La Masia, l’a récemment interpellé pendant l’Euro afin qu’il troque la tunique de l’Athletic Bilbao pour celles des Blaugrana. « Si j’aimerais avoir Nico avec moi en club ? Tout le monde aime jouer avec ses amis dans son équipe, donc bien sûr que oui ». Le PSG part donc de loin dans cette opération. D’autant plus que la concurrence semble être à ce jour le cadet de ses soucis.

«L'Athletic Bilbao est financièrement, socialement et sportivement capable de garder» Nico Williams !

Dans des propos rapportés par la Cadena COPE, Jon Uriarte a pris la parole sur le dossier Nico Williams. Le président de l’Athletic Bilbao a clairement attesté que ni Williams ni un autre joueur de l’effectif était obligé d’être vendu cet été pour des raisons économiques. « Nous n'avons pas la formule consistant à mettre publiquement la pression sur des joueurs sous contrat dans d'autres clubs pour essayer de les faire venir. Il a fait l'objet d'un bombardement de questions sur son avenir de manière démesurée et incontrôlée. L'Athletic Bilbao est financièrement, socialement et sportivement capable de garder dans sa structure des joueurs de l'envergure de ceux mentionnés, y compris Nico Williams ». Le PSG et le FC Barcelone connaissent donc la position de l’Athletic Bilbao. Le décor est planté.