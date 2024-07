Mercato : Le PSG est passé à l'action pour ce crack

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la piste Leny Yoro s'éloigne, le PSG aurait intensifié ses discussions dans le dossier Dean Huijsen. Le jeune défenseur central de la Juventus semble s'imposer comme la nouvelle priorité du club parisien. Une rencontre a eu lieu ce samedi avec un intermédiaire pour tenter d'avancer dans ce dossier estimé à 25M€.

La défense centrale est l’un des gros chantiers du PSG cet été. Les performances de Milan Skriniar n’ont pas été jugées suffisantes par le board, qui recherche un jeune joueur. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la priorité de la formation se nommait Leny Yoro, mais le défenseur du LOSC semble donner sa priorité au Real Madrid.

Le PSG passe au plan B

Le PSG serait hors course et serait donc passé au plan B. Selon les informations du journaliste Alfredo Pedulla, le club de la capitale aurait des vues sur Dean Huijsen, 18 ans lui aussi et sous contrat avec la Juventus. Le club de la capitale aurait intensifié les négociations ces dernières heures et aurait rencontré un intermédiaire dans ce dossier.

Une réunion a eu lieu ce samedi

Au cours de cette rencontre, le PSG aurait renouvelé son intérêt et demandé des renseignements sur le profil de Huijsen. La Juventus demanderait 25M€ pour laisser filer le joueur espagnol. Le Bayern Munich et une autre formation allemande se seraient également manifestés, mais le PSG aurait une longueur d’avance sur ses concurrents.