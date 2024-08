Mercato : Le PSG boucle un transfert de «rêve» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est officiel depuis quelques heures, Willian Pacho s’est engagé pour cinq saisons en provenance de l’Eintracht Francfort. Un transfert surprise du côté du PSG qui a déboursé 45M€, bonus compris pour recruter l’international équatorien, qui réalise son rêve en rejoignant un grand club européen.

Troisième recrue de l'été du côté du PSG, Willian Pacho a débarqué en provenance de l'Eintracht Francfort pour environ 45M€, bonus compris. L'international équatorien vient renforcer un secteur défensif amoindri par la grave blessure de Lucas Hernandez ainsi que par l'incertitude qui entoure l'état physique de Presnel Kimpembe. Et une chose est sûre, Willian Pacho vit déjà un rêve en signant à Paris.

Willian Pacho s'enflamme pour son transfert

« Je suis très heureux ! je vais beaucoup travailler et tout donner. C’est génial, un sentiment fort. C’est un tout autre niveau, c’est absolument incroyable et je vais prendre beaucoup de plaisir à évoluer au PSG, c’est une certitude (...) En Équateur, les gens aiment le football à fond. Ils le vivent avec passion. Et ils sont très heureux de voir des joueurs du pays évoluer en Europe. Ils seront très heureux de savoir que je vais jouer au Paris Saint-Germain ! Ils seront tous supporters du club à 100% ! », s’enthousiasme le nouveau joueur du PSG sur le site officiel du club.

«C’est un rêve depuis que je suis enfant»

Très heureux de sa signature au PSG, Willian Pacho assure même qu’il a toujours rêvé de ce moment. « C’est un rêve depuis que je suis enfant. C’est un très grand club et je suis très heureux de faire partie de cette famille aujourd’hui. Le projet est très ambitieux, la manière de travailler, l’entraîneur, tout me plait ! Quand le club m’a contacté, je n’ai pas hésité, j’ai la conviction qu’en venant ici, je vais grandir en tant que personne et en tant que joueur, et je donnerai tout ! », promet l’international équatorien.