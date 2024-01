Mercato : Le PSG boucle un deal à 2M€ !

Pierrick Levallet

Alors que la fermeture du mercato approche, le PSG devrait encore boucler quelques transferts. Le club de la capitale devrait notamment se séparer une nouvelle fois de Noha Lemina, revenu de son prêt à la Sampdoria cet hiver. Le joueur de 18 ans devrait prendre la direction de la Premier League puisqu'un accord aurait été trouvé avec Wolverhampton.

Après avoir mis la main sur Lucas Beraldo et avoir programmé l’arrivée de Gabriel Moscardo à l’été prochain, le PSG poursuit son mercato. Le club de la capitale devrait notamment annoncer des départs d’ici la fermeture du marché des transferts. Les dirigeants parisiens devraient notamment laisser filer Noha Lemina.

Noha Lemina va de nouveau quitter le PSG

Revenu de son prêt infructueux à la Sampdoria cet hiver, le joueur de 18 ans ne devrait pas s’éterniser à Paris. Le PSG lui chercherait une porte de sortie, et tout porte à croire qu’il devrait prendre la direction de l’Angleterre. Wolverhampton pousserait pour récupérer le frère de Mario Lemina, qui évolue également chez les Wolves .

Accord trouvé avec Wolverhampton !