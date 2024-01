Un joueur va quitter le PSG… pour rejoindre son frère !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici jeudi soir et la fin du mercato, le PSG espère encore conclure quelques départs. Après le prêt de Cher Ndour à Braga, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa sont ainsi les principaux concernés, mais le club de la capitale cherche également une solution pour Noah Lemina dont le prêt à Sampdoria ne le convainc plus. Et le jeune parisien devrait rejoindre son frère Mario à Wolverhampton.

Cet hiver, le PSG n'aura finalement pas été si actif. En effet, malgré l'arrivée précoce de Lucas Beraldo ainsi que le feuilleton Gabriel Moscardo qui s'est conclu par une signature du jeune milieu de terrain brésilien avant d'être prêté au Corinthians, le club parisien ne devrait plus recruter d'ici la fermeture du mercato d'hiver. En revanche, côté départs, ça devrait encore bouger. Et pour cause, en plus du prêt de Cher Ndour, vers Braga, plusieurs autres départs sont attendus. A l'image de celui de Noah Lemina.

Noah Lemina va rejoindre son frère à Wolverhampton

En effet, le prometteur joueur formé au PSG a été prêté à la Sampdoria l'été dernier. Problème, il n'a disputé que 15 minutes au total avec l'équipe de Serie B. Un temps de jeu famélique qui l'a poussé à reconsidérer sa situation. Par conséquent, le club de la capitale cherche une autre solution et alors qu'un prêt à Amiens semblait en excellente voie, Noah Lemina devrait rejoindre Wolverhampton. Selon les informations de Foot Mercato , le PSG et les Wolves auraient trouvé un accord sur la base d'un prêt avec option d'achat. Une destination qui n'a rien d'anodin puisque Noah Lemina retrouvera ainsi son frère Mario.

D'autres départs sont attendus au PSG

Mais ce ne sera probablement pas le seul départ au PSG d'ici jeudi soir. En effet, deux joueurs sont poussés au départ à savoir Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike. Si pour le premier il sera difficile de trouver une porte de sortie, notamment à cause de sa situation contractuelle, son bail s'achevant en juin prochain, en ce qui concerne l'ancien Rémois, plusieurs clubs sont dans le coup. Comme révélé par le10sport.com, trois clubs sont encore en course pour recruter Hugo Ekitike : l'Eintracht Francfort, Nottingham Forrest et... Wolverhampton.