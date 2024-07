Mercato : Le PSG boucle sa première folie de l'été !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG cherche à recruter un milieu de terrain cet été. Le profil de João Neves plaît aux dirigeants parisiens, qui semblent toucher au but concernant la signature du joueur de 19 ans. Une opération qui, pour rappel, pourrait atteindre les 70M€.

Le mercato estival du PSG devrait s’emballer dans les prochains jours. Le club de la capitale avance fortement dans ses dossiers chauds de l’été, avec les arrivées souhaitées de João Neves et Désiré Doué. Si pour le crack du Stade Rennais, Paris doit encore convaincre le club breton avec une seconde proposition à hauteur de 60M€, l’affaire semble conclue pour le petit prodige João Neves.

Benfica et le PSG négocient pour João Neves

Le président de Benfica, Rui Costa, confirmait d’ailleurs récemment que le PSG avait transmis une offre pour le numéro 87 des Aigles : « João Neves ? C’est vrai et je ne cacherai pas qu’il y a une offre sur la table. On parle tous les jours. Je ne parlerai pas de l’état d’avancement de cette proposition. Il y a une offre sur la table qui est en train d’être évaluée, nous sommes en train d’en discuter, mais pour le moment João Neves est toujours un joueur de Benfica ». Selon plusieurs médias portugais, l’indemnité de transfert proposée par le PSG s’élèverait à 70M€ en plus du prêt de Renato Sanches.

Paris tout proche d’un accord définitif

Quoi qu’il en soit, cette opération ne devrait pas être compromise. Le PSG touche au but concernant la première grande recrue de ce mercato estival. D’après les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le deal João Neves va bien se concrétiser et aller au bout. L’opération est donc bouclée par le PSG, même si d’après le média, il reste encore quelques petits détails afin que l’accord entre Paris et Benfica ne soit définitif. A suivre de près...