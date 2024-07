Mercato : Le PSG abandonne pour cette star, c’est confirmé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG ne négocie pas avec Naples autour du transfert de Victor Osimhen. L’attaquant de 25 ans n’est pas une priorité pour le club parisien cet été, contrairement aux affirmations des médias transalpins. Et si le club napolitain cherche absolument à se séparer du Nigérian cet été, le club de la capitale n’accepte pas les conditions de l’opération. Explication.

Le mercato estival du PSG pourrait s’emballer prochainement. Le club parisien touche au but dans les dossiers menant à João Neves (Benfica) et Désiré Doué (Stade Rennais). Mais concernant la venue d’un nouvel avant-centre, Paris a récemment été associé à Victor Osimhen (Naples). Cependant, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com dimanche dernier, les dirigeants du club de la capitale ne négocient pas actuellement pour le Nigérian.

Naples doit absolument vendre Osimhen cet été

Auprès de CaughtOffside, le journaliste Fabrizio Romano a affirmé que de son côté, le club italien souhaite absolument se séparer d’Osimhen cet été : « Le marché est long, et même si cette transaction n'avance pas, elle n'est pas encore annulée. Je crois savoir qu'Osimhen veut toujours quitter Naples et que Naples veut aussi recruter Romelu Lukaku. C'est le plan, et Naples a déjà un accord avec Lukaku, donc ils doivent trouver une solution pour Osimhen ».

Le PSG ne négocie pas avec Naples

Romano confirme également les informations du 10sport en annonçant que le PSG n’avancera pas dans ce deal, en tout cas sous ces conditions : « Nous verrons si le PSG reviendra à la charge, mais pour l'instant, il est très clair qu'il n'ira pas de l'avant avec cette transaction à ces conditions. Chelsea a également été lié à Osimhen à plusieurs reprises, mais la réalité est qu'ils n'ont jamais voulu payer sa clause libératoire à Naples, ou le salaire du joueur, qui est d'environ 11-12 millions d'euros nets par saison. C'est trop cher pour Chelsea, et c'est pourquoi l'affaire a toujours été compliquée pour eux ».