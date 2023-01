Mercato : Le PSG a tenté un transfert de légende

Guillaume de Saint Sauveur

Jeudi, le roi Pelé nous a quitté à l’âge de 82 ans. Les hommages se sont multipliés ces derniers jours à la gloire de l’ancien numéro 10 du Brésil, qui aurait d’ailleurs pu évoluer en Ligue 1 au début des années 70 puisque le PSG avait mis le paquet pour essayer de le déloger de son club de Santos. En vain.

Le 29 décembre 2022, Pelé s’est éteint. L’ancien numéro 10 légendaire du Brésil luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du côlon, et il laissera derrière lui l’image de l’un des plus grands sportifs de tous les temps, et le seul joueur de l’histoire à avoir soulevé la Coupe du Monde à 3 reprises. Mais Pelé aurait également pu porter le maillot du PSG…

Le PSG a tenté de faire venir Pelé

En effet, en 1971, soit seulement un an après la création du club de la capitale, son président de l’époque Guy Crescent avait tout mis en œuvre pour essayer de faire venir Pelé en provenance de Santos, mais le transfert n’a jamais eu lieu.

« Il y a eu des contacts »