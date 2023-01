Transferts - OM : Longoria déjà sous pression pour le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes, Pablo Longoria va logiquement tenter de renforcer les rangs de l’OM. Et le président du club phocéen aura du pain sur la planche, puisque Dimitri Payet ainsi qu’Igor Tudor ont réclamé des nouvelles recrues en attaque.

Depuis le 1er janvier à minuit, le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes, et il permettra donc aux clubs de pouvoir se renforcer afin de rééquilibrer au mieux leur effectif. L’OM devrait logiquement être concerné, puisque Luis Suarez a récemment quitté le club phocéen, qu’Amine Harit sera out jusqu’à la fin de la saison et que Gerson a bouclé son retour au Brésil, à Flamengo, comme il le désirait depuis plusieurs semaines. Igor Tudor a donc perdu deux éléments offensifs, et il a fait passer un message assez clair à la direction de l’OM à ce sujet.

« On a besoin de recruter »

Récemment interrogé en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM s’est confié sans détour sur le mercato, avec un discours pour le moins direct adressé à son président Pablo Longoria : « On a 3 joueurs qui ne sont plus là, on a besoin de recruter. Il nous faut des joueurs de qualité, qui peuvent marquer », a indiqué Tudor. L’OM va donc devoir attirer du renfort durant ce mercato de janvier, et notamment dans le secteur offensif, pour offrir des solutions à son entraîneur. Un sentiment qui a d’ailleurs été partagé par Dimitri Payet.

« Renforcer le secteur offensif »