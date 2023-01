Mercato - OM : Igor Tudor a provoqué une énorme révolution

Hugo Chirossel

Quelques jours seulement après la reprise de l’entraînement au début du mois de juillet, l’OM a dû se trouver un nouvel entraîneur. Jorge Sampaoli, en désaccord avec Pablo Longoria sur le mercato, l’Argentin a décidé de s’en aller et Igor Tudor a pris sa place. Mais l’arrivée de l’entraîneur croate a bouleversé les plans du président marseillais sur le marché des transferts. Certains joueurs ont également eu du mal avec ses méthodes, qui diffèrent de celles de son prédécesseur.

Un an et demi seulement après son arrivée, Jorge Sampaoli a quitté l’Olympique de Marseille au début du mois de juillet. Alors que les joueurs marseillais avaient déjà fait leur retour à l’entraînement, Pablo Longoria a rapidement trouvé son successeur en la personne d’Igor Tudor. Un changement d’entraîneur qui a forcé le président de l’OM à revoir ses plans sur le marché des transferts. « Ce n’est pas possible de faire la même équipe pour Jorge Sampaoli que pour Igor Tudor », avait confié Pablo Longoria en conférence de presse l’été dernier.

OM : Igor Tudor fait un choix fort, il lâche ses vérités https://t.co/N21MEt9OuS pic.twitter.com/NeoME8Debt — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Une méthode différente

Les joueurs qui étaient déjà présents la saison passée ont également vécu un changement de management radical. Habitués au paternalisme de Jorge Sampaoli, ils ont découvert l’exigence et la dureté d’Igor Tudor, qui n’emploierait pas toujours un ton très amical aux entraînements. Des méthodes qui ont du mal à passer auprès de certains lors de la préparation estivale. Des tensions étaient présentes avec Gerson, ainsi qu’avec Mattéo Guendouzi, deux joueurs très proches de l’Argentin. D’autant plus que le Croate a fait des choix forts dès sa prise de fonctions.

Statut différent pour Payet

Des joueurs titulaires indiscutables sous les ordres de Jorge Sampaoli se sont retrouvés avec beaucoup moins de temps de jeu. C’est notamment le cas de Gerson, qui est d’ailleurs proche d’un départ afin de retourner à Flamengo. Dimitri Payet a également fait les frais des choix de son nouvel entraîneur. Capitaine de l’OM, le Réunionnais s’est retrouvé la plupart du temps sur le banc cette saison. Un nouveau statut qui a suscité des interrogations, notamment en ce qui concerne son avenir, même s’il a réaffirmé dans une interview accordée à La Provence qu’il souhaitait « terminer ici. Même si c’est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent, et je compte bien le relever. »

Une relation tendue avec Guendouzi