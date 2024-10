Mercato : Le PSG a raté le «nouveau Ben Arfa» ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a décidé d'axer son nouveau projet sur le recrutement de jeunes joueurs français, plusieurs noms ont circulé du côté du club de la capitale, à commencer par celui de Rayan Cherki pour lequel les Parisiens avaient trouvé un accord pour un transfert avoisinant les 15M€. Un profil qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Hatem Ben Arfa.

Bien décidé à recruter les plus grands talents français, le PSG s'est notamment attaché les services de Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Cependant, le club de la capitale a également tenté d'attirer Rayan Cherki pour lequel un accord total avait été trouvé contre un chèque 15M€. Le transfert a finalement capoté, et Emmanuel Petit compare la trajectoire du milieu offensif lyonnais à celle d'Hatem Ben Arfa.

Le PSG rate le transfert de Cherki

« On sait tous que le problème avec Cherki, c'est sa régularité. On est tous d'accord pour dire que c'est un peu la même chose qu’avec Ben Arfa, les gars ont des qualités incroyables, c’est magnifique ce qu'ils font avec le ballon. Mais bon, c'est un feu d'artifice. Ça a duré une heure. Il a été pris à partie par différents entraîneurs ces dernières années. Thierry Henry lui a mis la pression également cet été », lance-t-il dans une interview accordée à MadeInFoot, avant de poursuivre.

«C'est un peu la même chose qu’avec Ben Arfa»

« Maintenant il revient en club, il s'est pris des dégelés par des anciens joueurs apparemment dans les commentaires, dans les journaux. Donc à un moment donné, il faut que Cherki comprenne aussi que quand on a autant de talent, ça serait du gâchis de passer à côté d'une carrière qui te tend quand même les bras. Il y a quand même beaucoup de joueurs dans le même cas que Cherki et qui ont été des énormes désillusions alors qu'ils avaient un talent incroyable. Donc moi Cherki, j'ai presque envie de lui dire "mais continue papa. Ne t'arrête pas. Et tu vas avoir une carrière incroyable si tu continues comme ça », ajoute Emmanuel Petit.