Mercato : Le PSG a lâché le chouchou de Campos !

Recruté par Luis Campos au LOSC par le passé, Rafael Leão a souvent été lié au Paris Saint-Germain. Il faut dire que le Portugais a un profil très intéressant, surtout maintenant que Kylian Mbappé est parti au Real Madrid. Mais au sein du club parisien on semble avoir d’autres projets pour l’avenir à court terme.

Tout le monde se demande qui va débarquer en attaque, pour oublier Kylian Mbappé. Au PSG on semble être condamnés au gros coup et les stars les plus connues sur la scène européenne ont été liées récemment à un transfert, souvent avec de très gros chiffres.

Le PSG n’a pas bougé pour Leão

C’est le cas de Rafael Leão, qui de par son profil semble être le remplaçant parfait de Mbappé. Sauf que La Gazzetta dello Sport nous apprend ce mardi que l’international portugais, qui affrontera l’équipe de France à l’Euro 2024 en quart de finale, ne serait pas du tout un objectif pour le PSG. Ainsi, aucune offre concrète n’aurait jamais été formulée ces derniers mois.

Luis Enrique préfère Kvaratskhelia

Car la priorité parisienne semble être toute autre ! La presse italienne assure que Luis Enrique serait totalement sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia, l’ailier du Napoli. Maintenant que sa Géorgie ne participe plus à l’Euro, les choses pourraient vite évoluer au sujet de son avenir mais il faudra convaincre le club napolitain, qui aurait déjà refusé deux offres du PSG.