Mercato : Révolution au FC Nantes, Kombouaré annonce un gros ménage

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, Antoine Kombouaré s'est présenté aux côtés de Franck Kita pour présenter la prochaine saison du FC Nantes. L'entraîneur en a profité pour faire un gros point mercato. Plusieurs cadres devraient quitter le club nantais durant ce mercato, à commencer par le gardien Alban Lafont, qui commence à chercher ailleurs.

Ça va bouger cet été au FC Nantes. Antoine Kombouaré a laissé entendre ce mardi que plusieurs joueurs pourraient bénéficier d'un bon de sortie durant ce mercato. Ce serait le cas d'Alban Lafont, Pedro Chirivella et Douglas Augusto.

Mercato - FC Nantes : Deux transferts se confirment, Kombouaré tient son duo de choc https://t.co/6eDV1VpqUh pic.twitter.com/ifcu2CaoU6 — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Kombouaré acte trois départs

« Oui, dans les discussions qu'on a eues en fin de saison, ils ont émis le souhait de partir et je vais aussi dans ce sens. Pedro en est à sa quatrième saison, il a envie d'aller voir ailleurs, donc c'est bien pour lui et pour nous aussi. Il a fait son temps et Alban (Lafont) aussi a envie aussi de partir, donc on cherche aussi sur le poste de gardien, numéro un et deux. On est dans l'idée qu'Alban n'est plus chez nous, il est là et en discussions avec d'autres clubs » a confié Kombouaré lors d'un point presse.

Trois dossiers partis pour durer ?