Mercato - PSG : Un curieux plan tenté pour cette révélation de l’Euro ?

Alexis Brunet

Après sa bonne saison avec l’Athletic Bilbao, Nico Williams a attiré le regard de nombreux prétendants. Cela risque de s’intensifier avec les excellentes prestations de l’attaquant avec l’Espagne à l’Euro. Chelsea et Arsenal seraient d’ailleurs prêts à faire sauter la clause libératoire de l’ailier, mais ce dernier pourrait également rester à l’Athletic Bilbao, sous la forme d’un prêt. Explications.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG est dans l’obligation de recruter un attaquant minimum cet été. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Khvicha Kvaratskhelia est la priorité des dirigeants parisiens. Le Géorgien souhaiterait également rejoindre le club de la capitale, mais il va falloir maintenant trouver un terrain d’entente avec Naples.

Nico Williams intéresse le PSG, Chelsea, Arsenal et le FC Barcelone

Si la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia n’aboutissait pas, le PSG pourrait accélérer sur celle menant à Nico Williams. L’Espagnol qui brille avec la Roja à l’Euro est dans le viseur du club de la capitale, mais également dans celui d’Arsenal, Chelsea et du FC Barcelone, selon AS . Les Blues seraient d’ailleurs prêts à faire sauter la clause libératoire de l’attaquant, qui est fixée à 58M€ et lui offrir un salaire de 15M€. Les Gunners pourraient également s’activer très prochainement.

Nico Williams pourrait rester en prêt à l’Athletic Bilbao