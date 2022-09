Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG a fait sa révolution, Messi valide

Publié le 15 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Après le dernier échec en Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Par conséquent, de nombreux changements ont été opérés, que ce soit au sein de l’effectif que dans l’organigramme. Et s’il y en a bien un qui se réjouit de ce renouveau au PSG, c’est Lionel Messi. Explications.

Cela fait maintenant plus d’une décennie que QSI est à la tête du PSG et pour le moment, les Qataris n’ont toujours pas réussi leur grand objectif : remporter la Ligue des Champions. Par conséquent, une révolution a été opérée cet été au sein du club de la capitale. Le PSG a ainsi changé de visage à la fois en interne et sur le terrain.

Mercato - PSG : Luis Campos sait à quoi s’en tenir pour l’avenir de Messi https://t.co/FmYhqdtxhg pic.twitter.com/ZOrgPtwbBe — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Paredes, Di Maria… Un mal pour un bien

Plusieurs joueurs ont alors fait leurs valises et quitté le PSG. Cela a notamment été le cas d’Angel Di Maria et Leandro Paredes, désormais à la Juventus. Le premier est parti libre tandis que le second a été prêté avec option d’achat. Avec Di Maria et Paredes, Lionel Messi a alors perdu deux de ses plus proches amis à Paris. Pour autant, comme l’explique ESPN , cela serait un mal pour un bien pour La Pulga. En effet, cela aurait poussé Messi à s’ouvrir davantage et cela a ainsi facilité son intégration auprès d’autres joueurs parisiens.

Messi aux anges avec Galtier

Autre grand changement au PSG : l’entraîneur. En effet, Christophe Galtier a remplacé Mauricio Pochettino et cela ne serait pas pour déplaire à Lionel Messi. Selon ESPN , l’Argentin apprécierait travailler avec l’ancien de l’OGC Nice. Replacé au coeur du jeu par Galtier, Messi brille à nouveau sur le terrain après une dernière saison plutôt compliquée sous les ordres de Pochettino.

Objectif Coupe du Monde

Cette saison, Lionel Messi est ainsi de retour au top. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui profite du talent du septuple Ballon d’Or. Ce dernier a d’ailleurs un gros objectif : la Coupe du Monde. A la fin de l’année, Messi sera avec l’Argentine au Qatar et rêvant de faire gagner l’Albiceleste, il se prépare donc au mieux avec le PSG.