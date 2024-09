Mercato : Le PSG a éjecté «un grand joueur»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Totalement mis de côté depuis maintenant plus d’un an par le PSG, Renato Sanches a d’ailleurs été prêté au Benfica cette saison. Et Luis Campos, qui connaît particulièrement bien son compatriote portugais depuis la période au LOSC, regrette amèrement que toutes les blessures aient gâché la brillante carrière qui s’offrait à Sanches.

Lors du mercato estival 2022, le PSG avait tenté un pari assez osé en mettant 15M€ sur la table pour recruter Renato Sanches en provenance du LOSC. Un transfert initié à l’époque par le tandem Galtier-Luis Campos, qui avait dirigé le milieu de terrain portugais de 27 ans dans le Nord. Mais Sanches n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau au PSG, miné par les pépins physiques, et il est placardisé depuis an. Il enchaine donc les prêts : l’AS Rome l’an passé, et le Benfica Lisbonne cette saison, où il vient d’ailleurs de se blesser de nouveau.

« Un joueur fabuleux, mais… »

Interrogé par O Jogo, Luis Campos affiche d’énormes regrets quant à la tournure de la carrière de Renato Sanches sur lequel il ne compte plus au PSG : « Je connais Renato Sanches depuis longtemps. C'est un enfant adorable et une personne fantastique. C'est un joueur fabuleux. Malheureusement, nous en sommes à un stade... des blessures surviennent. Tous les clubs essaient de l'aider pour que ça ne se reproduisent plus. Il y a du travail à faire avec Renato », lâche le conseiller sportif du PSG.

« Si c’était une mauvaise personne, il serait déjà hors de ce monde »

« Si Renato était une mauvaise personne, un mauvais professionnel, je pense qu'il serait déjà hors de ce monde. Renato est un grand joueur, une grande personne et il traversera cette phase avec l'aide de toutes les personnes qui l’aiment », poursuit Luis Campos au sujet de Renato Sanches.