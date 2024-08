Mercato : Le FC Nantes boucle un transfert à 2M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret sur le mercato ces dernières semaines, le FC Nantes pourrait toutefois dégraisser assez rapidement son effectif. Alors que Mostafa Mohamed serait sur le départ, Stredair Appuah va également partir. Le jeune Canari serait sur le point de rejoindre Palerme en Serie B pour environ 2M€.

Sauvé in extremis, le FC Nantes ne compte pas revivre une saison aussi agitée. Pour cela, il faudra se montrer actif sur le mercato, mais cela peine à se décanter. Et pour cause, jusque-là seul le transfert définitif de Matthis Abline ainsi que la signature de Sorba Thomas ont été officialisés.

Mercato - FC Nantes : Un gros transfert envisagé à l’étranger ? https://t.co/W8aSF57oCd pic.twitter.com/xO2YgbaGxu — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Stredair Appuah vers Palerme ?

Mais du côté des départs, cela devrait rapidement s'agiter. En effet, selon les informations de Ouest-France, confirmées par L'EQUIPE, Stredair Appuah va s'engager avec Palerme en Serie B. Le montant du transfert avoisine les 2M€. L'ailier de 20 ans n'était apparu que 80 minutes la saison dernière avec les professionnels.

Mostafa Mohamed également sur le départ ?

Mais ce n'est pas tout puisqu'un très gros départ se préparerait également. En effet, L'EQUIPE assurait récemment que Mostafa Mohamed était dans le viseur de Stuttgart pour remplacer Serhou Guirassy qui a rejoint le Borussia Dortmund cet été. Cela devrait donc rapidement bouger au FC Nantes.