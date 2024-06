Mercato : Le clan Mbappé déjà de retour au PSG ?

Arnaud De Kanel

Désireux de se renforcer dans le secteur offensif, le PSG serait de nouveau intéressé par Rayan Cherki. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, l'OL veut se séparer de son joueur, ce qui pourrait faciliter la tâche aux dirigeants parisiens. Une arrivée de Cherki marquerait également le retour du clan Mbappé à Paris puisque Fayza Lamari, la mère d'Ethan et de Kylian, gère la carrière du Lyonnais.

Entre Mbappé et le PSG, c'est terminé. Après le départ de Kylian, Ethan a également annoncé son départ du club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi doit malgré tout se frotter les mains puisque cela marque également la fin des négociations avec Fayza Lamari, la mère des deux jours, avec qui le président du PSG n'entretient pas de bonnes relations. Mais voilà, le clan Mbappé pourrait déjà effecteur son retour en raison d'un transfert.



Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG sur Cherki

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, l'OL ne compte plus sur Rayan Cherki. Interressé par le jeune lyonnais l'été dernier, le club de la capitale serait à nouveau à ses trousses. Une offre de 15M€ + 3M€ de bonus aurait même été transmise selon les informations de L'Equipe . Mais Nasser Al-Khelaïfi bloque le dossier.

Nasser ne veut pas d'un retour du clan Mbappé