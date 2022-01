Foot - Mercato

Mercato : Le clan Cristiano Ronaldo pourrait avoir vendu la mèche !

Publié le 22 janvier 2022 à 9h00 par Th.B.

Alors qu’il est question d’un éventuel départ de Cristiano Ronaldo en fin de saison si Manchester United ne se montrait pas à la hauteur des objectifs du Portugais, ses représentants n’ont pas nié une telle éventualité.

Depuis quelque temps, l’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United redevient une question qui incité au doute de l’autre côté de la Manche. Certes, le Portugais se montre régulièrement décisif depuis son retour à Old Trafford à la toute fin du dernier mercato estival. Cependant, en raison des difficultés sportives rencontrées par Manchester United cette saison, Ronaldo pourrait être amené à aller voir ailleurs au terme de l’exercice en cours, d’autant plus si les Red Devils échouaient à décrocher leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. En outre, Cristiano Ronaldo révélait à Sky Sports dernièrement que toute place en dessous du top 3 n’était pas suffisante. Actuellement, United pointe à la 7ème position du classement de Premier League et The Sun en a profité pour jeter un froid sur son avenir à Manchester United.

Les agents de Ronaldo restent muets quant aux rumeurs sur son avenir !