Mercato - Real Madrid : Terrible nouvelle pour Ancelotti avec Eden Hazard !

Publié le 22 janvier 2022 à 7h00 par A.D.

Alors qu'Eden Hazard n'évolue pas du tout à son meilleur niveau, le Real Madrid souhaiterait s'en débarrasser depuis le dernier mercato estival. Toutefois, la direction merengue ne devrait pas obtenir gain de cause cet hiver, et ce, à cause du salaire XXL du joueur, entre autres.

Lors de l'été 2019, le Real Madrid aurait déboursé environ 115M€ pour s'offrir les services d'Eden Hazard. Arrivé il y a deux ans et demi à la Maison-Blanche , l'international belge n'a pas du tout rentabilisé le coût de son transfert. Peu épargné par les pépins physiques, Eden Hazard n'est pas dans son assiette depuis sa signature. Selon ESPN , le Real Madrid voudrait donc se débarrasser de lui depuis l'été dernier. Alors qu'il n'a pas trouvé preneur pour Eden Hazard lors du dernier mercato, le club merengue ne devrait pas avoir davantage de réussite cet hiver.

Le Real Madrid contraint de conserver Eden Hazard ?