Mercato - Real Madrid : L'avenir d'Eden Hazard est totalement relancé !

Publié le 21 janvier 2022 à 12h30 par B.L.

Alors qu'Eden Hazard est en difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, le Belge ne ferait plus l'unanimité auprès de la direction madrilène. Toutefois, l'ailier a répondu présent jeudi en Coupe du Roi, ce qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Carlo Ancelotti. De plus, Hazard n'aurait pas l'intention de bouger cet hiver.

Eden Hazard est à la peine au Real Madrid. Depuis son arrivée en 2019 dans la capitale espagnole, le Belge n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau, notamment en raison de nombreux pépins physiques. Néanmoins, Eden Hazard a su saisir sa chance jeudi, lors de la victoire du Real contre Elche en huitième de finale de la Coupe du Roi (2-1). Entré en jeu à la 91e minute de jeu pour disputer les prolongations, le joueur de 31 ans a inscrit le but de la victoire à la 116e minute de la rencontre. Ainsi, l'ailier a permis au club madrilène de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Et grâce à sa performance, Hazard pourrait bien avoir tapé dans l'œil de Carlo Ancelotti. Ce dernier n'avait plus fait jouer son ailier depuis trois rencontres.

« Le passé est passé et nous devons regarder vers l'avant »

En conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti est revenu sur les bonnes prestations d'Eden Hazard et d'Isco, deux joueurs en en difficulté cette saison au Real Madrid. L'entraîneur italien a ainsi laissé entendre qu'il pourrait de nouveau s'appuyer sur les deux hommes à l'avenir : « Hazard et Isco ont gagné le match. Ce qui s'est passé a du sens. Il se peut que parfois, eux deux, méritaient de jouer davantage. Mais le passé est passé et nous devons regarder vers l'avant. Je sais que je peux compter sur eux. Je peux compter sur un groupe qui a un caractère extraordinaire, qui n'abandonne jamais. » Une déclaration lourde de sens pour Eden Hazard notamment, annoncé avec insistance comme étant sur le départ cet hiver. Toutefois, le Belge n'aurait pas dit son dernier mot avec le Real...

Hazard ne compterait pas partir cet hiver