Mercato : L’ASSE va signer «un grand talent»

L'ASSE va officialiser ses deux premiers transferts. Le premier joueur est expérimenté et se nomme Yunis Abdelhamid. Il sera rejoint par un petit jeune venu tout droit de Nouvelle-Zélande. Attaquant de Wellington, Ben Old devrait, aussi, s'engager avec le club stéphanois, très actif pour son retour en Ligue 1.

L'ASSE tient ses deux premières recrues de l'été. Ce jeudi, le club stéphanois est parvenu à trouver un accord total avec Yunis Abdelhamid, qui arrive libre en provenance du Stade de Reims. Mais l’expérimenté défenseur ne sera pas l'unique recrue de l'ASSE, bien évidemment.

Un joueur néo-zélandais va débarquer

Selon les informations de 90 Football, l'ASSE va aussi annoncer le transfert de Ben Old. Agé de 21 ans, ce buteur néo-zélandais devrait faire ses grands débuts en France cette saison. Journaliste pour le New Zealand Herald , Michael Burgess avait décrit le profil de Ben Old lors d'un entretien accordé à But Football Club.

« C’est un grand espoir »