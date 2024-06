Transferts : L’ASSE prépare une folie, six joueurs vont signer

Alexis Brunet

Après avoir arraché sa montée en Ligue 1, l’ASSE est maintenant focalisée sur son mercato pour se construire un effectif qui pourrait lui permettre de se maintenir dans l’élite. Olivier Dall’Oglio a déjà identifié ses besoins principaux. L’entraîneur du club du Forez voudrait boucler au minimum six renforts, dans l’idéal, dont certains joueurs de Ligue 1.

Le challenge sera costaud pour l’ASSE. Après avoir obtenu sa montée en Ligue 2 il y a quelques semaines, le club du Forez va maintenant devoir se maintenir dans l’élite, ce qui sera plus compliqué. Pour y arriver, les dirigeants stéphanois vont se servir du mercato.

Abdelhamid et Udol sont dans le viseur de l’ASSE

D’après le journal L’Équipe , Olivier Dall’Oglio ne serait pas contre le rajeunissement de son effectif. Toutefois, ce dernier aimerait pouvoir s’appuyer sur quelques éléments d’expérience. Dans ce sens, Yunis Abdelhamid, qui est libre après son départ de Reims, est suivi par la direction stéphanoise, tout comme Matthieu Udol, qui est sous contrat avec Metz jusqu’en 2027.

Un numéro six et un gardien mature sont souhaités